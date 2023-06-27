Минниханов принял участие в совещании у полпреда Президента РФ в ПФО

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании, которое провел в режиме видеоконференции полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участники беседы обсудили вопросы социально-экономического развития регионов округа, а также реализацию мер поддержки жителей и бизнеса.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

От Татарстана участие в совещании также приняли первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов и руководители ряда министерств и ведомств.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.