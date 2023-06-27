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Минниханов принял участие в совещании у полпреда Президента РФ в ПФО
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании, которое провел в режиме видеоконференции полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Участники беседы обсудили вопросы социально-экономического развития регионов округа, а также реализацию мер поддержки жителей и бизнеса.
От Татарстана участие в совещании также приняли первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов и руководители ряда министерств и ведомств.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
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