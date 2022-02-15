Минниханов принял участие в совещании по развитию авиаотрасли

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании с представителями руководства ПАО «Туполев», ПАО «ОАК» и АО «Технодинамика» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Рустам Минниханов посетил ПАО „Туполев“, где принял участие в совещании по дальнейшему развитию авиаотрасли. На совещании присутствовали представители руководства ПАО „Туполев“, ПАО „ОАК“, АО „Технодинамика“», — передает пресс-служба.

Кроме того, на совещании присутствовали Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Минпромторга РТ Альберт Каримов и другие.