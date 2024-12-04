Минниханов принял участие в совещании по актуальным вопросам развития субъектов ПФО

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в совещании по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического развития субъектов Приволжского федерального округа. Совещание в режиме видеоконференции провел полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В числе основных тем – новый электоральный цикл и подготовка к предстоящему Единому дню голосования 2025 года. Полпред напомнил, что в регионе жители изберут руководителей трех регионов: Татарстана, Чувашии и Пермского края. Также в следующем году состоятся выборы депутатов законодательных органов семи административных центров, а также муниципальных парламентов. Комаров указал на важность создания условий для легитимности и прозрачности предстоящих выборов, а также обеспечения общественно-политической стабильности.

В ходе совещания полпред уделил внимание и вопросам социально-экономического развития. Одной из важных задач в настоящее время служит интеграция участников специальной военной операции в мирную жизнь, экономку и соцпроекты, оказание комплексной поддержки семьям военнослужащих.

На особом контроле аппарата полпреда – реализация 14 нацпроектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Особое внимание Комаров обратил на реализацию национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение». Также с 2025 года на личном контроле глав регионов должна будет быть реализация пяти новых национальных проектов, о которых Путин рассказал в послании Федеральному Собранию: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России».

Отдельным блоком на совещании обсуждались вопросы готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024-2025 годов и реализации реформы ТКО в округе. Полномочный представитель поручил руководителям субъектов РФ принять действенные меры по безаварийному прохождению сезона и устранению недочетов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Также Комаров остановился на реализации окружных общественных проектов и акцентировал внимание на продолжении воспитательной работы с детьми и молодежью в рамках взаимодействия с «Движением Первых», Росмолодежью, РСМ, Российскими студотрядами и Российским обществом «Знание». Полпред отметил, что в следующем году стартует новый проект ПФО для работающей молодежи, который предусматривает спортивные и интеллектуальные соревнования в рамках регионального и окружного этапов. Участниками станут работники предприятий реального сектора экономики.

В ходе совещания с высшими должностными лицами были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя, в том числе меры поддержки военнослужащих, межнациональные отношения, реализация программы «Национальная система пространственных данных».