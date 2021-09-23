Минниханов принял участие в совещании Чернышенко с главами субъектов ПФО

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании с главами субъектов ПФО по вопросу социально-экономического развития, которое провели вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и полпред Президента страны в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«На совещании состоялась предзащита региональных проектов, которые будут реализованы в рамках института кураторства, утвержденного Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным», — отмечает пресс-служба руководителя республики.

С докладами выступили Рустам Минниханов, а также главы Башкортостана, Самарской и Нижегородской областей. Как отметил Президент Татарстана, в структуре экономики региона наибольший удельный вес составляет промпроизводство, однако в планах наращивать долю и других отраслей.

«В частности, ИТ-сектор вырос до 2,3%. Сегодня перед нами стоят задачи по инвестиционному перезапуску отрасли, устранению дефицита специалистов в ИТ-сфере, импортозамещению микроэлектроники и развитию производства новых инновационных материалов. На решение данных задач нацелены проекты инновационных центров ОЭЗ „Иннополис“ и ОЭЗ „Алабуга“», — доложил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Игорь Комаров подчеркнул, что Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области являются самыми крупными регионами ПФО по численности населения и вносят существенный вклад в экономику округа и страны. Так, здесь проживает около половины населения округа (более 14 млн) и создается 56% всей добавленной стоимости Приволжья.

Дмитрий Чернышенко отметил, что регионы за две недели провели большую работу. Выполнена диагностика текущего состояния социально-экономического развития и завершен отбор проектов, которые в наибольшей степени отвечают критериям, заданным Михаилом Мишустиным.

«Важно, чтобы презентуемые сегодня проекты оказывали в дальнейшем положительное влияние не только на показатели развития экономики, но и на улучшение самочувствия и качества жизни наших граждан. Как неоднократно подчеркивал глава государства Владимир Владимирович Путин, в центре всех решений, планов и программ должен быть человек», — добавил Игорь Комаров.

Следующее совещание состоится через две недели, на нем проекты представят Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Пензенская и Саратовская области.