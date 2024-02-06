Минниханов принял участие в сессии с Мишустиным по цифровизации и строительству

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву принял участие в стратегической сессии, посвященной реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительстве, которое провел Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В частности, глава Правительства отметил, что на цифровую трансформацию государства направлены пять стратегических инициатив, причем они дают значимые результаты. Например, 93% населенных пунктов более чем с 2 тыс. жителей обеспечены покрытием сетями четвертого поколения (LTE). На портале госуслуг насчитывается примерно 115 млн записей. Три четверти всех уведомлений госорганы направляют исключительно в электронном виде. В прошлом году свыше 100 тыс. школьников прошли курсы по современным языкам программирования. Более 86 тыс. молодых людей получили дополнительную IT-квалификацию (на так называемых цифровых кафедрах). Создано 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, а отобрано ещё 20.

«С учетом изменения геополитической обстановки Президентом России [Владимиром Путиным] были определены шесть важнейших приоритетов развития России, неоднократно об этом говорили, и в их числе — укрепление технологического суверенитета и движение к лидерству по основным направлениям», — напомнил Михаил Мишустин.

Зашла на сессии речь и о правительственных инициативах, касающихся строительной индустрии. Например, проект «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения» нацелен на формирование условий для интенсивного экономического развития как в городских агломерациях, так и на селе. По итогам прошлого, 2023 года утверждено девять долгосрочных планов, еще по 18 проведены различные работы.

Благодаря инициативе «Национальная система пространственных данных» до трех дней уменьшен срок кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость (тут доля электронных услуг уже приблизилась к 60%).

Реализуется Правительством и инициатива «Инфраструктурное меню». Это набор мер, которые позволяют получить финансирование общим объемом в 2,3 трлн рублей на льготных условиях при строительстве социальных и транспортных сооружений, инженерных сетей.

В связи с этим наиболее востребованными Мишустин счел инфраструктурные бюджетные кредиты. До 2025 года в рамках одобренных проектов предусмотрено выделение 1 трлн рублей, что поможет ввести и выполнить почти тысячу объектов и мероприятий. На те же цели в прошлом году пошли специальные казначейские займы на 190 млрд рублей.

Оказался упомянут и такой механизм, как инфраструктурные облигации, которые позволили привлечь 200 млрд рублей (одобрено 46 проектов в 24 регионах). В свою очередь использование кредитных средств Фонда национального благосостояния помогло завершить модернизацию 720 объектов ЖКХ. Обновление общественного транспорта ведется по инициативе «Мобильный город».