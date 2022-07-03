Минниханов принял участие в Сабантуе в Свердловской области

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Свердловской области, посетил площадку областного Сабантуя. Руководителя республики сопровождал губернатор области Евгений Кувайшев. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

На протяжении восьми лет праздник плуга проходит в селе Кадниково, ранее же его проводили в разных муниципалитетах области.

«Для татарского народа Сабантуй — один из самых любимых праздников. Хочу поблагодарить губернатора Свердловской области, Правительство региона за прекрасную организацию этого мероприятия. И в целом за поддержку инициатив татарских национально-культурных организаций», — заявил Рустам Минниханов, обращаясь к гостям праздника.

По данным Всероссийской переписи 2010 года, в Свердловской области проживает более 143 тыс. татар. На территории региона действуют 10 официальных татарских общественных организаций, семь воскресных школ, выступают 74 татарских любительских творческих коллектива. В 18 образовательных учреждениях преподаются татарский язык и литература. Сабантуй здесь начал проводиться с 2005 года.

Организатором Сабантуя является Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» при поддержке постоянно представительства Республики Татарстан и Лаишевского муниципального района.