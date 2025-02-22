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СВО 22 февраля 2025 15:10

Минниханов принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Защитника Отечества

Минниханов принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Защитника Отечества

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» проходит праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На него со всех районов Татарстана собрались более 2,5 тыс. человек. Это были ветераны войны в Афганистане, участники локальных конфликтов, бойцы специальной военной операции, представители силовых и правоохранительных органов, а также члены их семей.

Торжественное мероприятие посетил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Защитники Родины – это отважные люди, которые приняли на себя ответственность за судьбу своей страны, за ее мирное и безопасное будущее. Выполнение воинского долга и боевых задач сопряжено с высоким риском. К сожалению, не обходится без потерь. Подвиги павших защитников Отечества навсегда останутся а наших сердцах», – сказал Рустам Минниханов.

Он предложил почтить память погибших в зоне СВО минутой молчания.

После этого Раис Татарстана наградил участников СВО и тех, кто внес вклад в будущую победу. Среди награждённых мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Рустам Минниханов вручил ему медаль «Память Героев Отечества».

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