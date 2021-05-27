Минниханов проголосовал на праймериз «Единой России»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в электронном предварительном голосовании за кандидатов, которые в последующем партия «Единая Россия» выдвинет для участия в выборах в Государственную Думу РФ VIII созыва. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент создал учетную запись на сайте https://pg.er.ru/, которая активируется через личный кабинет портала „Госуслуги РФ“», — отметила собеседница агентства.

Предварительное голосование в электронном формате должно продлиться неделю — с 24 по 30 мая. После входа в виртуальный кабинет на сайте праймериз появляется электронный бюллетень с фамилиями согласно округу.

«Кроме того, желающие смогут проголосовать очно в воскресенье, 30 мая. Для этого нужно прибыть на участок по месту постоянного жительства», — напомнила Галимова

По итогам предварительного голосования те кандидаты, которые набрали наибольшее количество голосов выборщиков, будут выдвинуты в депутаты Государственной Думы ФС РФ VIII созыва от всероссийской политической партии «Единая Россия».