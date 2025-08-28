Церемония подъема флага на кораблях ВМФ из Зеленодольска прошла с участием Минниханова

Церемония спуска на воду корабля «Виктор Великий» и МРК «Тайфун» в 2024 году

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии первого подъема Военно-морского флага на патрульном корабле «Виктор Великий» и малых ракетных кораблях «Ставрополь» и «Тайфун». Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев выступил с приветственным словом:

«Мы становимся свидетелями исторического события – торжественного подъема Андреевского флага на трех кораблях – на патрульном корабле "Виктор Великий" и малых ракетных кораблях "Ставрополь", "Тайфун". Эти современные боевые единицы построены на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького судостроительной корпорации "Ак Барс" в Татарстане. Символично, что подъем флагов происходит в преддверии Дня Республики», – отметил он.

Фото: rais.tatarstan.ru

Моисеев обратился к Рустаму Минниханову и поздравил с наступающим праздником. Он пожелал республике процветания и развития.

В ответном слове Раис Татарстана отметил значимость события и выразил уверенность в высокой боевой готовности кораблей:

«Уважаемый Александр Алексеевич, уважаемые товарищи! От имени Республики Татарстан хочу поздравить Вас, командование и весь личный состав Балтийского флота и Каспийской флотилии со знаменательным событием – торжественной церемонией подъема Военно-морских флагов сразу на трех кораблях, построенных гордостью нашей республики в судостроении – Зеленодольским заводом имени А.М. Горького.

Отрадно и символично, что столь торжественное событие проходит в преддверии празднования Дня Республики Татарстан. Этот морской ритуал – знаковое событие как для всего Военно-морского флота Российской Федерации, так и для татарстанских судостроителей.

Текущий год для нашего завода – особенный. Предприятие отмечает 130-летие производственной деятельности, подтверждением успешности которой является и сегодняшняя церемония. Уверен, благодаря профессиональным действиям личных составов, наши корабли будут достойно нести службу, сохраняя и преумножая традиции российского флота, вносить свой вклад в укрепление боевой мощи Родины и надежно охранять государственные интересы нашей страны».

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества:

«Мы гордимся тем, что корабли, сошедшие со стапелей Зеленодольского завода имени А.М. Горького, сегодня входят в крепкую боевую семью и уверены, что наше плодотворное сотрудничество будет и в дальнейшем способствовать эффективной работе по строительству и эксплуатации заказов для ВМФ России. Желаю всем почетным гостям, участникам церемонии и личным составам кораблей крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в защите рубежей нашей Родины».

Церемония завершилась поднятием флагов и исполнением гимна Российской Федерации.