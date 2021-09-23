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Ру Тат
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23 сентября 2021  16:06

Минниханов принял участие в первом заседании Комиссии по научно-техническому развитию РФ

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Минниханов принял участие в первом заседании Комиссии по научно-техническому развитию РФ
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов стал участником первого заседания Комиссии по научно-технологическому развитию России. Руководитель республики подключился к мероприятию в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Заседание состоялось под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Участники затронули основные направления государственной научно-технической политики, выполнение важных инновационных проектов и ознакомились с мерами поддержки научных исследований и разработок.

Комиссия по научно-технологическому развитию страны была создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Ее участниками являются 47 человек, в том числе Рустам Минниханов.

#Минниханов Рустам
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