Минниханов принял участие в первом заседании Комиссии по научно-техническому развитию РФ

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов стал участником первого заседания Комиссии по научно-технологическому развитию России. Руководитель республики подключился к мероприятию в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Заседание состоялось под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Участники затронули основные направления государственной научно-технической политики, выполнение важных инновационных проектов и ознакомились с мерами поддержки научных исследований и разработок.

Комиссия по научно-технологическому развитию страны была создана по инициативе Президента России Владимира Путина. Ее участниками являются 47 человек, в том числе Рустам Минниханов.