Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече вице-премьера Правительства России Александра Новака с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе беседы Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан вносит свой вклад в укрепление сотрудничества России и Турции.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

При этом Раис РТ напомнил, что объем татарстано-турецкого товарооборота в прошлом году превысил 4,5 млрд долларов. «И по итогам первой половины этого года наблюдается положительная динамика – уже 2,67 млрд долларов», – добавил он.

Ранее Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Турцию принял участие в церемонии открытия первого в стране завода малеинового ангидрида.