Минниханов принял участие в открытии Всемирных игр кочевников в Астане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов стал участником церемонии открытия Всемирных игр кочевников. Мероприятие состоялось на стадионе «Астана Арена», рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Руководитель Татарстана стал почетным гостем церемонии по приглашению казахстанской стороны наряду с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, национальным лидером туркменского народа — главой Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, президентом Всемирной конфедерации этно-спорта Билалом Эрдоганом и другими..

Событие стартовало с выноса и поднятия государственного флага Казахстана и флага Всемирных игр кочевников. Прозвучал гимн, а затем по стадиону торжественным маршем прошел парад спортсменов. Участие в церемонии принял в том числе Государственный ансамбль песни и танца РТ.

Соревнования будут проходить в столице Казахстана с 8 по 13 сентября. В Играх участвует и российская сборная — в нее вошли 29 спортсменов, которые будут соревноваться по семи видам спорта. Также к состязаниям привлекли 12 судей из Татарстана.