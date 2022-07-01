Минниханов принял участие в открытии Соборной мечети в Чувашии

Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочей поездкой в Чувашии, принял участие в открытии обновленной Соборной мечети в селе Урмаево. Событие приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Вместе с главой региона Олегом Николаевым он осмотрел культовое учреждение и ознакомился с историей татарских поселений и развитием ислама в Чувашской Республике, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Соборная мечеть им. Рaхимуллы хазрата Миназетдинова была построена в 1990 году, а в 2014-м жители села приняли решение провести реконструкцию здания с увеличением площади. При этом цоколь мечети решили оставить в прежнем виде.

«Республика Татарстан и Чувашская Республика — не просто соседи. Мы представители братских народов. У нас одни корни. Мы видим, как местное руководство внимательно относится к представителям других народов и конфессий. Созданы необходимые условия, чтобы все они могли проповедовать свою религию, сохранять свои национальные традиции. В связи с этим хочу выразить благодарность руководству Чувашской Республики за бережное отношение к религии и культуре татарского народа», — отметил Президент Татарстана.

В свою очередь, Николаев подчеркнул, что на территории Чувашии в мире и согласии живут представители 128 национальностей, и татары — третий по численности народ — вносят огромный вклад в устройство жизни республики.

«Татары делают огромный вклад в устройство жизни в республике, а самое главное — сохраняют традиции, сформированные здесь нашими предками. Хочу от всей души вас поблагодарить», — заметил он.

После экскурсии Рустам Минниханов и Олег Николаев встретились с активом села и меценатами, оказавшими помощь в реконструкции мечети. Затем Президент Татарстана посетил мечеть «Кара Пулат», созданную по архитектурным параметрам культовых объектов Волжской Булгарии.