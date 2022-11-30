Минниханов принял участие в открытии памятника Туполеву в Москве

Сегодня в Москве торжественно открыли памятник авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву и информационно-музейный центр. Участие в церемонии принял Президент Татарстана и председатель совета директоров ПАО «Туполев» Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Право символически открыть памятник было предоставлено внуку и внучке авиаконструктора — Андрею и Татьяне Туполевым. Мероприятие приурочили к столетнему юбилею конструкторского бюро ПАО «Туполев», входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех».

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Вклад выдающегося советского авиаконструктора Андрея Туполева в создание стратегической авиации поистине неоценим. Многое из того, что делал Андрей Николаевич Туполев, он делал первым в мире. Для нас большая гордость, что деятельность этого гениального инженера тесно связана с Казанью. Многолетняя общая история объединяет Татарстан и ПАО „Туполев“ и по сей день. Уверен, что впереди у отечественного авиастроения также много открытий, побед и великих свершений — несмотря ни на что, наша страна считается одним из мировых центров авиастроения», — подчеркнул в своей речи Рустам Минниханов.

«Столетие ОКБ Туполева — это наш общий большой праздник. Андрей Николаевич Туполев и коллектив КБ его имени всегда олицетворяли движение отечественного авиастроения вперед, во многом определяли его будущее. Мы чтим традиции ОКБ Туполева, применяем в работе всей Объединенной авиастроительной корпорации лучшие практики нашего легендарного КБ и делаем всё, чтобы опыт поколений конструкторов и инженерная культура сохранялись, продолжали развиваться и давать реальные плоды в будущем — при создании новейших образцов российской авиационной техники», — заметил в свою очередь генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

В церемонии открытия памятника также приняли участие представители Минпромторга РФ, Минобороны РФ, Минтранса РФ, госкорпорации «Ростех» и отраслевых предприятий. Скульптура установлена на общедоступной территории рядом со зданием ОКБ на набережной академика Туполева — в сквере, которому также было в этом году присвоено имя авиаконструктора.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Памятник стал первым монументом в столице России, установленным в честь Туполева. Скульптурная композиция включает ростовую фигуру авиаконструктора и силуэт взлетающего самолета Ту-144. Над ней работали скульптор Владимир Иванов, член Московского Союза художников и творческого Союза художников России, и архитектор Михаил Корси, член-корреспондент Российской академии художеств и профессор Международной академии архитектуры. Иванов является создателем скульптур, установленных на Поклонной горе, в городе Жуковском и на ряде других площадок.

Затем состоялась презентация нового музея ОКБ Туполева, который открылся после масштабной реконструкции. Теперь это современное интерактивное выставочное пространство, экспозиция которого посвящена столетней истории конструкторского бюро. Она включает как натурные экспонаты, так и обширную мультимедийную составляющую. Посетители обновленного музея могут увидеть уникальные исторические экспонаты, модели знаменитых самолетов Туполева и личные вещи их создателя, собрать и раскрасить самолет на интерактивном кульмане, услышать голоса Андрея Николаевича Туполева и Алексея Андреевича Туполева и полистать «живую книгу» с их биографиями.