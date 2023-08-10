Минниханов принял участие в открытии обновленного клуба и сквера «Казанский» в Крыму

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в крымском поселке Форос посетил обновленный при поддержке республики клуб и прилегающий к нему сквер. Он оценил качество работ по капитальному ремонту объекта и по благоустройству общественного пространства, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Сквер расположен рядом с молодежным центром «Сәләт — Ак Барс», в котором отдыхают татарстанские дети (за летний сезон в нем отдохнуло более 670 детей из регионов России, в смену «Сәләт — Аршан» — 171 ребенок, включая 101 — из Татарстана).

Фото: пресс-служба Раиса РТ

С инициативой провести ремонт в августе 2021 года к Раису РТ обратилась глава администрации Ялты Янина Павленко. Спустя 2 года проект завершен, а обновленному скверу решено дать название «Казанский».

«Поздравляю жителей поселка, здесь появился хороший комплекс и очень красивый сквер. Все очень хорошо организовано. Эта земля близка нам, здесь отдыхает много татарстанцев. В добрый путь! Пусть Форос становится все краше», — сказал во время визита Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Здание отреставрировали и оснастили современным оборудованием и техникой — здесь организуют секции и кружки, культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия, а также мастер-классы, кинопоказы. Также в клубе будет работать хор ветеранов и кружок робототехники.

В сквере «Казанский» установлены современные спортплощадки, качели, появилась смотровая площадка. Также территория полностью оборудована для маломобильных граждан.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В береговой зоне, которая прилегает к клубу и скверу, поставили навесы и шезлонги. Проект благоустройства был разработан так, что на территории сохранились реликтовые насаждения.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил Рустама Минниханова и всех, кто работал над обновлением объектов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Сегодня мы с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым осмотрели открытый после капремонта форосский поселковый клуб, — отметил Аксенов. — Ремонтные работы и благоустройство территории выполнены за счет спонсорских средств, а благодаря федеральной субсидии приобретено необходимое оборудование».

По его словам, братские отношения между двумя республиками сложились «с первых дней Крымской весны и проявляются в общих делах».

Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что проект был долгожданным для жителей и отдыхающих в поселке гостей. Она поблагодарила Сергея Аксенова и Рустама Минниханова за принятое решение — в рамках укрепления дружеских связей между двумя республиками подписано соглашение о том, что Казань и Ялта становятся городами-побратимами.

«Мы назвали наш новый сквер «Казанским», ну, а в Казани ждем открытия сквера «Форос», — сказала Янина Павленко.