Минниханов принял участие в открытии Детского музейно-образовательного центра в Елабуге

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии Детского музейно-образовательного центра «Эврика» в Елабуге. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Идея создания центра была озвучена Рустамом Миннихановым еще в 2016 году после обхода исторической части города. Для реализации проекта были выделены средства как из бюджета республики, так и при поддержке спонсоров. Центр разместился в здании XIX века, объекте культурного наследия.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В основной корпус входят учебные классы, игровые и экспозиционные залы с классической музейной подачей, а также современные мультимедиа-аудитории. Здесь дети могут познакомиться с современными музейными технологиями: интерактивными 3D-экспозициями, сенсорными витринами, виртуальными экскурсиями по музеям мира и памятникам ЮНЕСКО, воссоздать реконструкцию археологических артефактов, архитектурных памятников и произведений искусства.

«Мы делаем все необходимое для качественного образования. В этом центре наши строители постарались создать условия для детей, родителей и педагогов», – подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к собравшимся.