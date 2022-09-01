Минниханов принял участие в открытии Центра культурного развития в Елабуге
В День знаний Президент Татарстана Рустам Минниханов стал участником церемонии открытия Центра культурного развития в Елабуге. Объект был построен за два года — с 2020-го по 2022-й — по национальному проекту «Культура».
В здании расположены многофункциональный зал на 197 человек, аппаратная, гримерные и душевые для артистов, костюмерная и помещение для хранения реквизита. Гостей ожидают здесь лекционный и танцевальный залы, помещения для кружков и универсальные классы.
Президент побывал на одном из занятий, где пообщался со школьниками и поздравил их с началом учебного года.