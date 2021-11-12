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Официальная хроника
12 ноября 2021  14:34

Минниханов принял участие в обсуждении вопросов молодежной политики в Приволжье

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Минниханов принял участие в обсуждении вопросов молодежной политики в Приволжье
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, посвященном вопросам реализации государственной молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

 

Фото: © tatarstan.ru

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Участники обсуждения затронули такие темы, как «развитие молодежной инфраструктуры, поддержка студенчества и волонтерского движения, создание условий для реализации потенциала молодежи», а также ряд других актуальных проблем.

 

Фото: © tatarstan.ru

На заседании выступили полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители федеральных министерств и ведомств и руководители ряда регионов Приволжского федерального округа.

#молодежная политика #рустам минниханов #игорь комаров
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