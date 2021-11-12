Минниханов принял участие в обсуждении вопросов молодежной политики в Приволжье

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, посвященном вопросам реализации государственной молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Фото: © tatarstan.ru

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Участники обсуждения затронули такие темы, как «развитие молодежной инфраструктуры, поддержка студенчества и волонтерского движения, создание условий для реализации потенциала молодежи», а также ряд других актуальных проблем.

Фото: © tatarstan.ru

На заседании выступили полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители федеральных министерств и ведомств и руководители ряда регионов Приволжского федерального округа.