Минниханов принял участие в обсуждении опережающего развития транспортной инфраструктуры

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву принял участие в стратегической сессии по вопросу «Опережающее развитие транспортной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стратегическую сессию провел Премьер-министр России Михаил Мишустин. Участники обсуждения подробно рассмотрели наращивание возможностей ключевых сегментов транспортного комплекса страны.

«Для обеспечения большей связанности регионов мы развиваем дорожную сеть, формируем скоростные пути. Такие трассы, как «Россия», <…> магистрали М11 «Нева», М12 «Восток», – заметил Премьер (его слова приводит пресс-служба Правительства РФ).

Он также напомнил, что по инициативе Президента России Владимира Путина началась реализация проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Кроме того, Мишустин добавил, что системную поддержку мер по развитию транспортной инфраструктуры включили в два профильных национальных проекта – «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».

«Для этого предусмотрели только бюджетных средств более 9 трлн рублей», – добавил Председатель Правительства.