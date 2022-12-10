Минниханов принял участие в лекции известного экономиста Александра Аузана

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня декан экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор экономических наук, профессор Александр Аузан провел в Доме Правительства РТ лекцию на тему «Человеческий капитал и экономическое развитие: культурные коды экономики». Одни из слушателей стал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Аузан рассказал о новых характеристиках человеческого капитала, закономерностях между культурной составляющей и экономическим развитием. Так, по его словам, существует устойчивая связь между культурными ценностями и ВВП на душу населения. В этом состоит взаимодействие культуры, экономики и политических отношений. По мнению экономиста, культура может влиять на конкурентные преимущества нации: склонность к предпринимательству, инновациям, мобилизационным методам хозяйства и т.д.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Также Аузан раскрыл специфику и характерные особенности страны в целом и Татарстана в частности, проанализировал региональный уровень и стратегии развития, которые могут опираться на культурную специфику регионов.

Минниханов поблагодарил эксперта за время и внимание, уделенное Татарстану, и отметил важность выверенных научных подходов в решении вопросов экономического развития, сообщает пресс-служба Президента РТ.