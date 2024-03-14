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Общество 14 марта 2024 15:28

Минниханов принял участие в ифтаре в мечети «Ярдәм»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в ифтаре в мечети «Ярдәм» вместе с почти 2 тыс. верующих. Об этом пишет «Миллиард.Татар».

Имам-хатыб мечети Илдар Баязитов рассказал, что руководитель республики провел ифтар как частное лицо.

«Это было частное мероприятие. Рустам Нургалиевич просто приехал. Он был без свиты со своим сыном Искандером и муфтием Татарстана», – уточнил священнослужитель.

Отмечается,что Раис РТ поговорил с прихожанами с ограниченными возможностями и будущими паралимпийцами из спортивного комплекса «Дан».

#Рустам Минниханов
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