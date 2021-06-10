Минниханов принял участие в церемонии закрытия интенсива для управленцев из трех регионов

В Национальной библиотеке Татарстана подвели итоги образовательной программы «Успешные практики социально-экономического развития и технологии госуправления Республики Татарстан». В церемонии закрытия принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.

Интенсив был организован для управленческих команд из Якутии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Три дня представители трех регионов изучали лучшие практики Татарстана в госуправлении.

На церемонии Рустам Минниханов отметил, что обучение будет способствовать укреплению взаимодействия между регионами.

«Самое главное — вы имеете прямой контакт и при необходимости можете связаться друг с другом. Это составная часть очень важна. Работая в команде, вы лучше узнали друг друга, обменялись опытом», — сказал Президент РТ.

Он отметил, что каждый регион имеет свою схему работы, поэтому всегда очень полезно перенимать что-то интересное.

После Рустам Минниханов вручил представителям команд-регионов сертификаты о прохождении интенсива.

Первый вице-премьер Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов подчеркнул, что для якутской делегации визит в Казань был вдвойне интереснее и напряженнее, поскольку совпали два события — интенсив и Дни Якутии в Татарстане.

«Будем и впредь развивать наше сотрудничество», — отметил он.

«Мы изучили очень многие практики. Татарстан — лидер по многим направлениям: IT-технологии, благоустройство территории и другие. Большое спасибо вам за тот бесценный опыт, которым вы делитесь с нами», — сказал заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Подорога.

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Владислав Нигматулин поблагодарил руководство РТ за предоставление площадки для объединения трех северных регионов, передает пресс-служба Президента РТ.