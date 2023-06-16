Минниханов принял участие в церемонии подписания ряда соглашений по Играм будущего

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии подписания соглашений по Играм будущего на полях ПМЭФ.

«Состоялось подписание соглашений между автономной некоммерческой организацией "Агентство развития компьютерного и иных видов спорта" и АО "ПозитивТехнолоджиз", АНО "Цифровая экономика", "СберИнтертеймент", ПАО "Соллерс"», – сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице республики в 2024 году.