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Минниханов принял участие в бизнес-форуме «Аньхой – Татарстан» в китайском Хэфэе
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в бизнес-форуме «Аньхой — Татарстан», который проходит в китайском городе Хэфэй — столица провинции Аньхой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Основные отрасли экономики провинции — автомобилестроение, производство стройматериалов, лекарств, продуктов питания, энергетика, логистика и финансовые услуги. Здесь расположены более 8,5 тыс. высокотехнологичных предприятий.
Представляя потенциал Хэфэя, начальник канцелярии иностранных дел Аньхоя Цинь Цзюньфэн отметил, что основу сотрудничества заложили давние добрые отношения провинции с Татарстаном.
«Господин Минниханов — наш давний друг, вчера была дружественная встреча с нашим губернатором и были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества», — рассказал Цинь Цзюньфэн.
Он подчеркнул, что по валовому продукту провинция входит в десятку лучших в Китае. Аньхой активно развивает побратимские связи и в ближайшее время планирует провести форум с городами. Цинь Цзюньфэн выразил надежду на то, что скоро будет заключено такое соглашение с Татарстаном.
Рустам Минниханов отметил, что республика на протяжении многих лет активно сотрудничает с Китаем, и добавил, что Татарстан заинтересован в развитии взаимодействия с провинцией в сфере высоких технологий, электроники, энергетики, биомедицины.
«Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Китаем в рамках отношений двух государств. Правительства и деловые круги наших стран прикладывают усилия по расширению взаимодействия в различных сферах. Со своей стороны, мы готовы активно участвовать в данных процессах на региональном уровне», — подчеркнул он.
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