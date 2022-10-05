Минниханов принял символ открытого чемпионата России по пахоте

фото: пресс-служба Президента Татарстана

В 2023 году Татарстан примет 10-й, юбилейный чемпионат России по пахоте. Символ будущего события на агропромышленной выставке «Золотая осень 2022» получил Президент республики Рустам Минниханов, отметила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Символ чемпионата Президенту РТ вручил гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов.

Напомним, что Татарстан участвует во всероссийских чемпионатах по пахоте с 2016 года. По итогам соревнований 2022 года, проходивших с 12 по 14 августа в Ленинградской области, в десятку лучших вошел представитель Татарстана Ирек Галиев, занявший 7-е место.