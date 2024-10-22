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Минниханов принимает участие во встрече Путина и Си Цизиньпина в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие во встрече Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Лидеры стран поприветствовали друг друга на языке собеседника. Си Цзиньпин также заявил на русском языке, что «рад быть в Казани».
В пресс-службе руководителя республики сообщили, что по итогам 2023 года товарооборот между Татарстаном и Китаем вырос практически вдвое и составил более 3 млрд долларов. Было заключено восемь соглашений с провинциями КНР.
Также сотрудничество осуществляется в рамках Совета сотрудничества в формате «Волга – Янцзы». В Казани действует Генконсульство Китайской Народной Республики, а в Пекине открыто Торгово-экономическое представительство Татарстана.
Среди крупных совместных проектов, реализованных в Татарстане, – проект компании Haier. В республике действует пять заводов, построенных ей. Кроме того, с Китаем сотрудничает ряд татарстанских предприятий.
Реализуется сотрудничество в сфере образования – только в Казани обучпются свыше 2 тысяч китайских студентов.
С сентября этого года китайский перевозчик открыл прямое авиасообщение между Казанью и Шанхаем.
Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября.
Фото, видео: пресс-служба Раиса РТ
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