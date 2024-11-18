Минниханов принимает участие в заседании форума «Деловые партнеры Татарстана»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на пленарное заседание XVII форума «Деловые партнеры Татарстана».

«Заседание проходит при участии 60 регионов, 13 стран зарубежья — всего около 400 татарских предпринимателей», — отметил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Раиса РТ встретили участницы и победительницы конкурса «Татар кызы». Заседание открылось выставкой-ретроспективой мероприятий Всемирного конгресса татар в прошедшем году.

В заседании также принимают участие члены Правительства Татарстана, руководители районов и городов РТ. Почетными гостями пленарного заседания стали генеральные консулы иностранных государств в Казани. Впервые в работе форума участвуют Республика Хакасия и Белгородская область.