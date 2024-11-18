Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов принимает участие в заседании форума «Деловые партнеры Татарстана»
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на пленарное заседание XVII форума «Деловые партнеры Татарстана».
«Заседание проходит при участии 60 регионов, 13 стран зарубежья — всего около 400 татарских предпринимателей», — отметил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
Раиса РТ встретили участницы и победительницы конкурса «Татар кызы». Заседание открылось выставкой-ретроспективой мероприятий Всемирного конгресса татар в прошедшем году.
В заседании также принимают участие члены Правительства Татарстана, руководители районов и городов РТ. Почетными гостями пленарного заседания стали генеральные консулы иностранных государств в Казани. Впервые в работе форума участвуют Республика Хакасия и Белгородская область.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»