Минниханов принимает участие в выставке «Иннопром» в Ташкенте

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Выставка организована Минпромторгом России и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Ожидается участие свыше 700 компаний из 35 стран. Они представят на площадке свои достижения в машинострении, энергетике, металлургии, информационных и телекоммуникационных технологиях, химической промышленности.

Свой стенд гостям выставки представит и Татарстан. Здесь гости смогут познакомиться с продукцией и разработками предприятий республики, таких как Эйдос, КЭР-холдинг, КМПО, завод Таткабель, Казанский вертолетный завод, Нэфис, КИП-мастер, Химград и ряд других.