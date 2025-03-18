Минниханов принимает участие в стратегической сессии по вопросам строительства

Фото: скриншот видео, t.me/galimovatatarstan

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в стратегической сессии под председательством Премьер-министра России Михаила Мишустина. Мероприятие посвящено опережающему развитию дорожного хозяйства, коммунальной, социальной инфраструктуры и мастер-планов городов, рассказала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», посвященную реализации одноименного национального проекта, напомнила она.

Глава Правительства страны в своем выступлении напомнил о необходимости нарастить объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры. «Ежегодную замену сетей нужно довести до 2,5%, а для выхода на обновление – до 5%», – пояснил он. Кроме того, до 85% федеральных и 60% региональных трасс следует привести в нормативное состояние.

Фото: скриншот видео, t.me/galimovatatarstan

«Мероприятия национального проекта «Инфраструктура для жизни» и других программ должны быть четко взаимоувязаны. Только комплексный подход обеспечит сбалансированное социально-экономическое развитие российских территорий и поможет повысить качество жизни в опорных населенных пунктах к 2030 году, как это запланировано», – подчеркнул Мишустин.

Премьер напомнил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина был утвержден перечень из 2160 опорных населенных пунктов, в которых проживают три четверти россиян и которые представляют собой инфраструктурный и экономический каркас страны. «Поэтому на них следует сконцентрировать усилия по повышению качества среды для жизни», – заметил он.

Упомянул Мишустин и утвержденную в конце прошлого года новую Стратегию пространственного развития страны, которая предусматривает создание мастер-планов городов.

«Такой важный документ в первую очередь предполагает упрощение градостроительных процедур и последующую их реализацию. Поэтому необходимо в ближайшее время завершить подготовку соответствующих изменений в закон и нормативную базу», – добавил он.