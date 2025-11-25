Минниханов принимает участие в стратегической сессии по строительству и ЖКХ в Москве

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в стратегической сессии, посвященной развитию строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

Проводит сессию Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Обсуждение проходит в ситуационном центре Правительства России.

В ходе встречи обсуждается ход реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ.

В своем вступительном слове Михаил Мишустин отметил, что все ключевые показатели первого периода стратегии (до 2024 года) выполнены, многие – с превышением плановых значений. С 2022 года введено более 400 млн кв. м жилья, расселены 570 тыс. человек из аварийного фонда, проведен капитальный ремонт почти 170 тыс. многоквартирных домов. Благоустроено более 34 тыс. общественных пространств и территорий вокруг домов.

Председатель Правительства подчеркнул, что формируется прочный задел на будущее, сокращен инвестиционно-строительный цикл, наращен градостроительный потенциал земельных участков. В сфере ЖКХ построены или реконструированы свыше 3,5 тыс. объектов, проложено около 3,8 тыс. км инженерных сетей, что позволило повысить качество услуг для почти 24 млн жителей.

«Важно продолжать делать все необходимое для расширения жилищного строительства, автомобильных дорог, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и наращивания необходимой инфраструктуры», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Фото: https://t.me/galimovatatarstan