Минниханов принимает участие в пленарном заседании «Российской энергетической недели»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«К собравшимся участникам обратился Президент страны Владимир Путин», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

«Российская энергетическая неделя» проводится с 2017 года. Форум стал международной площадкой, на которой проходит экспертное обсуждение и вырабатываются ключевые решения, направленные на развитие энергетической и жилищно-коммунальной отраслей.