news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
13 октября 2021  14:28

Минниханов принимает участие в пленарном заседании «Российской энергетической недели»

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«К собравшимся участникам обратился Президент страны Владимир Путин», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

«Российская энергетическая неделя» проводится с 2017 года. Форум стал международной площадкой, на которой проходит экспертное обсуждение и вырабатываются ключевые решения, направленные на развитие энергетической и жилищно-коммунальной отраслей.

#владимир путин #рустам минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное