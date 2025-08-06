Минниханов принимает участие в открытии нового корпуса школы в Кукморе

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Кукморе принял участие в открытии нового корпуса для начальных классов местной средней школы. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Здание рассчитано на 375 учеников: на двух этажах разместились 16 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, столовая и медицинский блок.

Минниханов отметил, что с 2010 года в Татарстане построено 110 школ. Это позволило создать свыше 71 тыс. новых учебных мест.

В рамках акции «Помоги собраться в школу» Раис республики также вручил портфели будущим первоклассникам. Сегодня подарки получили 20 детей, до 1 сентября помощь окажут 362 ученикам с 1-го по 11-й класс.