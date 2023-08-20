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Минниханов принимает участие в официальном торжестве ко Дню образования Венгрии
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на официальное мероприятие, приуроченное ко Дню независимости Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
В офисе венгерского Премьера его встретил Виктор Орбан.
Участниками мероприятие также стали Президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Киргизии Садыр Жапаров, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани и другие первые лица государств.
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана
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