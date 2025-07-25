Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в Международной экологической конференции в Республике Алтай. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Мероприятие проходит под председательством Главы Правительства Михаила Мишустина. В заседании также принимают участие премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Все государства-партнеры взаимодействуют в экологических вопросах как в двустороннем формате, так и в рамках международных объединений.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участие Рустама Минниханова проходит по приглашению Правительства России.

Татарстан активно сотрудничает со странами-участниками конференции, в том числе в сфере охраны окружающей среды. Одной из ключевых тем конференции стало сохранение биоразнообразия. В частности, участники обсуждают совместные инициативы по восстановлению популяции снежного барса, обитающего на территории России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Республика Татарстан уже вносит вклад в это направление: в Майминском районе Республики Алтай, на базе ООО «Карым», силами Татарстана был создан Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Сейчас в Центре обитают четыре снежных барса, три из которых были переданы Киргизией для укрепления популяции.