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Политика 21 февраля 2023 12:02

Минниханов принимает участие в церемонии оглашения послания Путина Федеральному собранию

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Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве, где принимает участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Послание прозвучит в Гостином дворе в Москве и традиционно начнется в 12.00 часов.

Напомним, традиционно на мероприятие приглашаются члены Правительства России, депутаты и сенаторы, губернаторы всех регионов страны, общественные деятели, представители СМИ. В этом году будут и участники специальной военной операции – бойцы с передовой.

Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Ожидается, что Путин даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России.

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