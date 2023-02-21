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Минниханов принимает участие в церемонии оглашения послания Путина Федеральному собранию
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве, где принимает участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Послание прозвучит в Гостином дворе в Москве и традиционно начнется в 12.00 часов.
Напомним, традиционно на мероприятие приглашаются члены Правительства России, депутаты и сенаторы, губернаторы всех регионов страны, общественные деятели, представители СМИ. В этом году будут и участники специальной военной операции – бойцы с передовой.
Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Ожидается, что Путин даст оценку специальной военной операции, международной ситуации, а также уделит внимание социальным и экономическим вопросам России.
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