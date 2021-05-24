Минниханов примет участие во встрече с татарстанскими бизнесменами в Нижнекамске

В День предпринимательства, 26 мая, в Нижнекамске пройдет встреча с татарстанским бизнес-сообществом. С профессиональным праздником участников мероприятия поздравит Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Помимо руководителя республики, участниками встречи станут глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов, бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, а также опытные управленцы из разных сфер деятельности и молодые предприниматели. Спикеры поделятся с участниками опытом и знаниями для развития эффективного бизнеса и презентуют кейсы, полученные ими в рамках образовательных программ Министерства экономики РТ

Цель делового мероприятия — создание благоприятных условий для развития предпринимательства в республике, привлечение внимания к современному подходу к ведению бизнеса, повышение престижа предпринимательской деятельности.

Кроме того, на мероприятии будет объявлен старт бесплатного бизнес-марафона «‎Быстрый старт». Участникам за неделю расскажут, как организовать свое дело с минимальными инвестициями, а также предоставят возможность побороться за грант в размере до 100 тыс. рублей на развитие бизнеса.

Помимо этого, будет открыта благотворительная акция #Мойбизнеспомогает. 1 июня благодаря ей пройдут благотворительные ярмарки, в которых примут участие юные предприниматели. Процент от продаж будет направлен Детскому хоспису столицы РТ. Также состоится сбор средств для помощи пожилым гражданам и детям из малообеспеченных семей для подготовки к школе.

Встреча пройдет 26 мая, открытие состоится в 10.40.

Кроме того, будет организована онлайн-трансляция мероприятия. Присоединиться к ней можно будет по ссылке.