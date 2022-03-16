Минниханов примет участие в совещании по мерам социально-экономической поддержки регионов

Сегодня Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное мерам социально-экономической поддержки регионов России. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«У Президента сегодня важное совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов. Ожидаем весьма и весьма содержательное и глубокое выступление президента», — подчеркнул он.

В мероприятии примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Марат Хуснуллин, полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев, мэр Москвы Сергей Собянин и другие главы регионов.

«Будут выступления и также обмен мнениями, весьма важное и продолжительное мероприятие», — уточнил официальный представитель Кремля.