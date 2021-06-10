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Ру Тат
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10 июня 2021  10:36
Марат Ишкильдин

Минниханов примет участие в открытии памятника воинам-интернационалистам

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов примет участие в открытии памятника воинам-интернационалистам. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Одним из знаковых событий Дня России станет торжественное открытие мемориала воинам-интернационалистам», — сказала Галимова.

В 2017 году к Президенту РТ обратились ветераны боевых действий для реконструкции памятника, который располагался на улице Декабристов у здания «Татмедиа».

Мемориал будет включать в себя реконструированный памятник «Ветер войны», который находился на улице Декабристов, 22, стеллу и плиты с именами погибших воинов-интернационалистов. 

Памятник будет размещен в Парке Победы. 

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