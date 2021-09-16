Минниханов примет участие в открытии логистического центра на заводе имени Серго

Завтра, 17 сентября, Президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым посетит находящееся в Зеленодольске производственное объединение «Завод имени Серго». Гости осмотрят завод, а затем проведут заседание по развитию машиностроительной отрасли. Об этом на брифинге в Доме Правительства республики сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Запланированы мероприятия, посвященные открытию логистического центра и 20-летию [выпуска] медицинской продукции и техники», — уточнила спикер.

Площадь логистического центра составляет более 15 тыс. кв. метров. Здесь одновременно можно будет разместить свыше 40 тыс. приборов холодильного оборудования. Центр оборудован всей необходимой инфраструктурой: комнатами ожидания, где можно будет ожидать заказ, системами видеонаблюдения и контроля учета доступа. В блочно-модульной базе имеется центр управления погрузкой, а также операторной, где происходит управление процессами по оформлению всей необходимой документации.

«Pozis на сегодняшний день — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса в том числе, а также строительной отрасли. Выпускает 2 тыс. наименований крупной бытовой техники и медицинского оборудования, входит в топ-6 крупных производителей холодильной техники в России. Если брать последние цифры, то за восемь месяцев 2021 года предприятием произведена товарная продукция на сумму более 8,7 млрд рублей», — уточнила Галимова.