Минниханов примет участие в открытии криозаправок и компрессорных станций в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов примет участие в открытии двух автомобильных газонаполнительных компрессорных и двух криогенных автозаправочных станций. Церемония пройдет в формате ВКС, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Мероприятие состоится в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресуроэффективности.

В Татарстане насчитывается 47 АГНКС, общая проектная производительность которых достигает 410 млн кубометров компримированного природного газа в год. Функционируют пять криоАЗС, а также два комплекса по сжижению природного газа.

В строительство четырех новых объектов было вложено более 715 млн рублей инвестиций.

Фото: пресс-служба Раиса РТ