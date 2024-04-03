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Минниханов примет участие в открытии криозаправок и компрессорных станций в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов примет участие в открытии двух автомобильных газонаполнительных компрессорных и двух криогенных автозаправочных станций. Церемония пройдет в формате ВКС, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Мероприятие состоится в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресуроэффективности.
В Татарстане насчитывается 47 АГНКС, общая проектная производительность которых достигает 410 млн кубометров компримированного природного газа в год. Функционируют пять криоАЗС, а также два комплекса по сжижению природного газа.
В строительство четырех новых объектов было вложено более 715 млн рублей инвестиций.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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