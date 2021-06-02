Минниханов примет участие в форуме татарских религиозных деятелей

Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в форуме татарских религиозных деятелей, который пройдет в «Казань Экспо». Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Президент планирует принять участие в форуме татарских религиозных деятелей, который пройдет на „Казань Экспо“», — сказала Галимова.

Ежегодно мероприятие собирает религиозных деятелей из всех субъектов РФ. В этом году на конференции планируют обсудить основные вопросы современности, связанные с сохранением татарского языка, и другие актуальные вопросы, связанные с деятельностью мусульманских приходов.

Первый форум прошел в 2005 году во время торжественного открытия мечети Кул-Шариф.