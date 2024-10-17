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Минниханов пригласил «влиться в команду лучших инженеров Татарстана»
Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что в республике проводится ежегодный конкурс «Инженер года». Это «соревнование» охватывает участников всех возрастов — от студентов вузов до самых опытных работников предприятий.
«За время существования конкурса, участие в нем приняло более 1 тыс. человек. Вливайтесь и вы в команду лучших инженеров Татарстана!» — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
Он добавил, что заявки принимаются до 7 ноября на сайте.
видео: телеграм-канал Рустама Минниханова
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