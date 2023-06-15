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Минниханов пригласил в Татарстан главу Минпромторга Египта Ахмеда Самира
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился на полях Петербургского международного экономического форума с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Искренне рад нашей встрече. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить вас в республику Татарстан, что бы вы могли ознакомиться с нашим промышленным и экономическим потенциалом», – обратился к министру Минниханов.
Он отметил, что взаимодействие Татарстана и Египта имеет давнюю историю. В частности, сотрудничают промышленные предприятия в автомобилестроении и авиастроении. А по итогам прошлого года внешнеторговый оборот составил 26 млн долларов.
В ответ Ахмед Самир поблагодарил Раиса РТ за приглашение и отметил, что Египет готов активно сотрудничать с российскими регионами.
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