Минниханов пригласил в Татарстан главу Минпромторга Египта Ахмеда Самира

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился на полях Петербургского международного экономического форума с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Искренне рад нашей встрече. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить вас в республику Татарстан, что бы вы могли ознакомиться с нашим промышленным и экономическим потенциалом», – обратился к министру Минниханов.

Он отметил, что взаимодействие Татарстана и Египта имеет давнюю историю. В частности, сотрудничают промышленные предприятия в автомобилестроении и авиастроении. А по итогам прошлого года внешнеторговый оборот составил 26 млн долларов.

В ответ Ахмед Самир поблагодарил Раиса РТ за приглашение и отметил, что Египет готов активно сотрудничать с российскими регионами.