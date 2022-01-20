news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
20 января 2022  04:32

Минниханов пригласил татарстанцев посетить выставку к 85-летию Шаймиева

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил своих подписчиков посетить выставку, посвященную юбилею первого Президента республики, Государственного Советника Минтимера Шаймиева. Об этом он написал в своем Instagram.

«В галерее „Хазинэ“ в Казанском Кремле открыта выставка фотографий с Минтимером Шариповичем! Приходите, очень интересно!» — отметил руководитель республики.

Экспозиция начала работу в среду и состоит из уникальных фотографий, отражающих этапы становления Республики Татарстан. Подробнее о выставке — в материале ИА «Татар-информ».

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное