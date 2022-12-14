Минниханов пригласил студентов РНИМУ им.Пирогова на практику в медучреждения Татарстана

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова в Москве. Он осмотрел научные отделы вуза, а также пообщался со студентами, приехавшими на учебу в один из ведущих медицинских университетов России из Татарстана.

Созданный в университете отдел молекулярных технологий занимается исследованием и выделением клеток для лечения аутоиммунных заболеваний. Президенту РТ, в частности, показали работу с клетками для лечения болезни Бехтерева.

Минниханов осмотрел также регенерационной медицины, который занимается выработкой материала для восстановления людей с редким арфанным заболеванием – так называемая болезнь бабочки, геномный центр, а также мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, в котором хирурги повышают квалификацию.



На встрече со студентами руководитель республики рассказал о ведущих медицинских учреждениях, которые есть в РТ, и условиях, созданных для молодых специалистов. Всего в университете проходят обучение более 10 тыс. студентов, 2,5 тыс. аспирантов и ординаторов. Из Татарстана в вузе обучается 121 студент и 20 ординаторов, сообщает пресс-служба Президента РТ.



«Мы можем построить здание, купить самое современное оборудование, но самое ценное в этой цепочке – люди. Вам повезло учиться в таком серьезном образовательном научном центре», – отметил Президент. Он также опубликовал запись своем телеграм-канале, сообщив, что в будущем студенты смогут проходить практику в медучреждениях Татарстана – такое решение было принято на встрече с учащимися.

«Ребятам повезло учиться в одном из мировых центров медицины! Пригласили на практику домой, в Татарстан!» – написал он.

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогов, основанный в 1906 году, первым в мире ввел педиатрический и медико-биологический факультеты. Сегодня РНИМУ имени Н.И. Пирогова – это крупнейший научно- образовательный и медицинский центр страны, включающий в себя 8 факультетов, 115 кафедр, 143 клинические базы, а также три собственных клиники.