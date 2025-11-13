Минниханов пригласил секретаря КПК города Хучжоу посетить Татарстан и форум РОСТКИ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил город Хучжоу в Китае, где провел встречу с секретарем комитета Коммунистической партии Китая этого города Чэнь Хао. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов отметил, что посещает этот город впервые, и рассказал о республике, подчеркнув, что Татарстан расширяет портфель совместных инновационных и промышленных проектов с КНР и готов к сотрудничеству с компаниями Хучжоу.

Секретарь комитета Чэнь Хао передал Минниханову самые теплые слова приветствия от руководства города. Он напомнил, что Хучжоу является одной из «Четырех шелковых столиц Китая», где сосредоточены крупные производства аккумуляторов, химических волокон и строительных материалов.

Город, благодаря близости к Великому каналу и озеру Тайху, является важным логистическим и торговым узлом Китая.

«Искренне надеемся, что ваш визит станет стимулом для развития экономических отношений между нашими регионами. И уверен, ваша работа вносит весомый вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Китаем, – подчеркнул Чэнь Хао.

Он также сообщил, что ранее бывал в Москве и Санкт-Петербурге, но еще не посещал Татарстан. В ответ Минниханов пригласил Чэнь Хао не только посетить республику, но и принять участие в форуме РОСТКИ.