Минниханов пригласил подписчиков на фестиваль «Летние вечера в Елабуге»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фестиваль «Летние вечера в Елабуге». Фотографиями с события он поделился с подписчиками своего телеграм-канала.

«Приятный летний вечер проводим в Елабуге. Здесь открылся ежегодный международный фестиваль „Летние вечера в Елабуге“. Приезжайте, в ближайшие три дня будет много хорошей музыки!» — подписал фото руководитель РТ.

Напомним, праздник продлится несколько дней — с 29 июня по 2 июля. Гостей ожидают классические произведения в исполнении именитых коллективов республики и выступления известных артистов.



Музыкальный праздник проходит в республике уже шестой год и собирает тысячи поклонников классической музыки. В прошлом году площадку фестиваля посетили более 40 тысяч человек.

Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана