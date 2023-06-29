Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов пригласил подписчиков на фестиваль «Летние вечера в Елабуге»
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил фестиваль «Летние вечера в Елабуге». Фотографиями с события он поделился с подписчиками своего телеграм-канала.
«Приятный летний вечер проводим в Елабуге. Здесь открылся ежегодный международный фестиваль „Летние вечера в Елабуге“. Приезжайте, в ближайшие три дня будет много хорошей музыки!» — подписал фото руководитель РТ.
Напомним, праздник продлится несколько дней — с 29 июня по 2 июля. Гостей ожидают классические произведения в исполнении именитых коллективов республики и выступления известных артистов.
Музыкальный праздник проходит в республике уже шестой год и собирает тысячи поклонников классической музыки. В прошлом году площадку фестиваля посетили более 40 тысяч человек.
Фото: телеграм-канал Раиса Татарстана
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»