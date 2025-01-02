Минниханов пригласил на новогодние мероприятия в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На разных площадках в Казани сегодня организовано множество бесплатных праздничных мероприятий. Куда сходить 2 января и как весело провести время в городе, рассказал в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Так, напомнил он, у главной елки, рядом с Центром семьи «Казан», в 17.00 состоится спектакль «Бременские музыканты», планируются выступления диджеев, аудиовизуальная инсталляция. А парк «Черное озеро» приглашает всех желающих на марафон кинопоказов.

С 15.00 и 18.00 в «Салават Купере» и на бульваре Серова соответственно свои номера представит уличный театр из Санкт-Петербурга «Вокруг».

Большая программа организована и в Казанском Кремле: спектакль «Сундук Абики», постановка «Окно в прошлое» в Присутственных местах, в 16.00 там же — «Сон Дедушки Мороза», на Пушечном дворе — «Добрые интерактивы», музыкально-театрализованный спектакль «Как Иван-Пушкарь Новый год спасал» и мастерская кузнеца.

На улицах города жители и гости смогут встретить DJ-фургон «Елан сәяхәте».

«Казанда 30 яңа ел мәйданчыгында 100 дән артык күңел ачу чаралары планлаштырылган! Кайбер шугалаклар бүген эшләмәсә дә, кар бабайлары ясарга, чаңгы-чаналарда шуарга була. Ә сез кайларда булырга өлгердегез? Кая барырга киңәш итәсез? (В Казани на 30 новогодних площадках запланировано более 100 развлекательных мероприятий! Хотя некоторые катки сегодня не работают, можно сделать снегоступы и покататься на лыжах и санях. А где вы успели побывать? Куда вы рекомендуете пойти?)» — поинтересовался Рустам Минниханов.