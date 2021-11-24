Минниханов пригласил компании стран Персидского залива инвестировать в проекты РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генсекретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива доктором Наефом Фалахом Аль-Хаджрафом. Напомним, в Джидде проходит заседание ГСВ «Россия — Исламский мир», в рамках которого Рустам Минниханов проводит встречи.

«Деятельность совета охватывает сферы политики и экономики, обороны, безопасности, информации, культуры, здравоохранения и образования», — отметила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Минниханов напомнил, что в 2011 году был запущен формат отношений между Россией и странами-членами совета, направленный на координацию позиций по проблемам, которые интересуют стороны, и развитие торгово-экономических связей.

«Наши крепкие связи с государствами залива могут стать хорошим подспорьем для развития торгово-экономического сотрудничества. Мы заинтересованы в поставках в эти государства автомобилей „КАМАЗ“, вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции, нефтегазодобывающего оборудования, холодильной техники, продовольствия, товаров сельского хозяйства, халяль-продукции, медицинской и фармацевтической продукции», — сказал Минниханов.

Он также пригласил компании арабских стран залива принять участие в татарстанских инвестпроектах. Кроме того, Президент пригласил руководство ССАГПЗ в РТ, чтобы они могли лично ознакомиться с потенциалом республики.

Генеральный секретарь назвал очень важными отношения между Россией и странами исламского мира.

«Мы очень рады видеть, что у вас, несмотря на разнообразие религий, такое мирное сосуществование. Вы образец, как нужно жить», — подчеркнул он и поблагодарил РФ за позицию в организации ОПЕК+.