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Минниханов пригласил казанцев на сельхозярмарки
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил жителей Казани посетить сельхозярмарки. Первая осенняя ярмарка пройдет завтра с 6.00 до 13.00, напомнил он в своем телеграм-канале.
В дальнейшем торговые точки во всех районах столицы РТ будут работать каждую субботу. Здесь можно приобрести продукцию местных производителей. Выращенная на «родной почве», уверен Минниханов, она гораздо вкуснее и полезнее представленной в магазинах.
«Үзебезнең чишмә, инеш суларын эчеп, туган туфрагыбызда үскән яшелчәләр һәм җиләк-җимешләр, кадерләп үрчетелгән мал тәмлерәк тә, файдалырак та була!» — написал он.
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