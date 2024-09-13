Минниханов пригласил казанцев на сельхозярмарки

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/2236

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил жителей Казани посетить сельхозярмарки. Первая осенняя ярмарка пройдет завтра с 6.00 до 13.00, напомнил он в своем телеграм-канале.

В дальнейшем торговые точки во всех районах столицы РТ будут работать каждую субботу. Здесь можно приобрести продукцию местных производителей. Выращенная на «родной почве», уверен Минниханов, она гораздо вкуснее и полезнее представленной в магазинах.

«Үзебезнең чишмә, инеш суларын эчеп, туган туфрагыбызда үскән яшелчәләр һәм җиләк-җимешләр, кадерләп үрчетелгән мал тәмлерәк тә, файдалырак та була!» — написал он.